Политика введения санкций в отношении России со стороны Соединенных Штатов Америки достигла своего пика, поэтому Вашингтон будет искать другие рычаги для оказания давления на Москву. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чон Хо.

«Удар по банковскому сектору – не лучшая политика США, и я считаю, что текущие санкции достигли своего пика, особенно в финансовом секторе», – прокомментировал эксперт последний пакет санкций, введенных Вашингтоном в отношении Москвы.

По мнению эксперта, Белый Дом решил пойти на данный шаг в попытке поддержать Киев в преддверии саммита «Большой семерки» и так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии. Введение санкций в отношении России должно продемонстрировать поддержку Украине со стороны США, поскольку на поле боя киевский режим приближается к катастрофе.

Пак Чон Хо подчеркнул, что подобные действия Вашингтона приведут к негативным последствиям для самих США в долгосрочной перспективе. При этом в Белом Доме понимают неэффективность антироссийских санкций и будут искать новые рычаги давления на Кремль.