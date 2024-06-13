Единственное чувство, которое ощущают украинские новобранцы, мобилизованные в армию насильственным путем – это чувство мести. И они обязательно дадут ему волю, уверен киевский политолог Константин Бондаренко.

Так в эфире YouTube-канала Politeka он ответил на вопрос о результатах мобилизации, в ходе которой людей силой заталкивают в микроавтобусы, хватая на улицах.

«Данная ситуация – это метод запугивания граждан, это метод формального подхода к формированию вооруженных сил. Потому что насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти», – заявил эксперт.

С мобилизованным насильно ничего не смогут сделать даже заградотряды, составленных из отъявленных нацистов. Человек будет делать все возможное, чтобы внутренне отомстить стране, которая решила, что может делать с ним что угодно и поступать с людьми как ей захочется.