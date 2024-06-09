Известная телеведущая, экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева сфотографировалась в очень откровенном образе. Снимками знаменитость поделилась на своей страничке в популярной соцсети.

41-летняя блогер решила сфотографироваться топлес. Она присела на ступени и повернулась к камере спиной. Из одежды на ней осталась только длинная серебристая юбка. В качестве верха на Водонаевой был лиф от купальника, который она небрежно оставила рядом с собой на ступеньках. Свою обнаженную спину знаменитость прикрыла длинными волосами, однако все равно в кадр попал участок тела, который все же следовало бы прикрыть.

Не все подписчики знаменитости оценили такой снимок. Многие посчитали его неуместным, другие начали сравнивать Водонаеву с Волочковой.

«Напилась я пьяная, не дойду до дома», «И тут старушку понесло», «Зарождающиеся нотки Волочковой», «Как будто русалку на берег выкинуло», «Жалко бабу», – такие комментарии оставили пользователи.

Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева. Пара рассталась через год после рождения ребенка. Сейчас о личной жизни знаменитости ничего неизвестно.