Актриса Джейн Фонда выложила в Сеть совместные фото с Дональдом Сазерлендом и написала, что потрясена его смертью. На снимках артисты запечатлены на съемках фильма “Клют” вместе с режиссером Аланом Пакулой.

В 1970-1972 годах между Джейн и Дональдом вспыхнул бурный роман, который они тщательно скрывали. Поэтому сейчас Фонда тяжело переживает смерть 88-летнего партнера по съемочной площадке.

«Я ошеломлена известием о смерти Дональда Сазерленда. Он был моим очаровательным партнером по фильму “Клют”, и нам нравилось работать вместе. На этой фотографии мы на съемочной площадке “Клюта” с режиссером Аланом Пакулой», — написала она в подписи к снимку.

Также актриса рассказала об участии в антивьетнамском туре в том же 1971 году, в котором Сазерленд принимал участие вместе с ней.

“У меня разбито сердце”, – добавила Фонда.

За роль Бри в фильме “Клют” она получила “Оскар”. Слухи об их романе с Сазерлендом тогда не были подтверждены, однако позже в этом признался сам актер.