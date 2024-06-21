Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова Софья Синицына появилась на московской премьере сериала «Чистые» в элегантном бальном платье. Софья сыграла в этом сериале одну из ведущих ролей.

Артистка выбрала для выхода черное платье в готическом стиле с корсетом. Этот наряд является творением российского дизайнера Daniil Antsiferov. К своему изысканному наряду актриса выбрала стильный кружевной чокер от бренда Parure.

«Меня утвердили за три дня до начала съемок. Я сразу прилетела в Питер и вошла в съемочный процесс. У меня потрясающие впечатления от этих съемок», – рассказала Синицына о своей роли.

Детективно-историческая драма «Чистые» повествует о жизни куртизанок в петербуржском доме терпимости. У главной героини, которую воплотила на экране Софья Синицына, несмотря на продажный образ жизни, осталась чистая душа и стремление к свободе. Девушка вынуждена продавать иллюзию любви богатым мужчинам, чтобы выжить в этом мире.