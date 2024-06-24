Бывший украинский военный Алексей Подгорецкий с позывным “Змей”, который ранее служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, рассказал, как ликвидировал двоих своих бывших сослуживцев.

Жителя Киева, как и многих других украинцев, принудительно мобилизовали и отправили на фронт. Однако прислуживать киевскому режиму он не хотел и поэтому сдался в плен. Практически сразу боец добровольно вошел в состав батальона им. Кривоноса, который формируется из военнопленных украинцев.

Во время выполнения боевой задачи бойцы подразделения обнаружили двоих боевиков, которых сперва загнали в угол, используя дрон “Мавик”, а затем ликвидировали, причем Подгорецкий принимал в этом непосредственное участие. Также военнослужащие сожгли украинский пикап.

Желающих таким образом отомстить киевскому режиму собирается довольно много, поэтому можно предположить, что вскоре будут сформированы новые батальоны, готовые воевать против ВСУ после сдачи в плен.