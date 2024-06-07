Бывший участник популярной в 90-е годы группы «Руки вверх!» Алексей Потехин заявил, что Алла Пугачева и другие артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, вряд ли уже вернутся на родину.

«Те, кто изучал историю, прекрасно понимает, о чем я говорю. Единственное, они могли бы там жить и не смердеть», – заявил Потехин.

По словам певца, ему неинтересна судьба уехавших из России звезд, но он иногда читает статьи о них в СМИ. Потехин не понимает, почему мигрировавшие из России артисты не могли «спокойно жить и работать» в своей стране, а решили осваивать чужбину. Он подчеркнул, что считал себя всегда патриотом, поэтому ни в какой другой стране жить бы не смог.

«Мне, кроме России, никакой другой страны не надо», – подчеркнул артист.

Потехин также рассказал, что ему предлагали переехать в США, но он отказался. По его словам, он не будет никому интересен в Соединенных Штатах. Кроме того, он не хочет постоянно общаться на чужом языке, ведь от иностранной речи у него «начинает болеть голова».