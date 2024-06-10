Бывшая супруга известного российского рэпера Гуфа, певица и блогер Айза рассказала о пластике груди. По словам знаменитости, это уже не первая пластическая операции. И только теперь стала довольна результатом.

Блогер написала соответствующий пост на своей странице в популярной социальной сети. По ее словам, она решилась на очередную операцию молочных желез месяц назад. Айза хотела, чтобы ее грудь приобрела форму 14-летней давности. Как сообщила 39-летняя знаменитость, наконец-то сейчас она по-настоящему счастлива.

«Мои импланты были вставлены 14 лет назад ровно на год. Я их почти сразу убрала. Теперь я сделала операцию, чтобы моя грудь была как в молодости. Упругая единичка» – написала блогер.

Айза сообщила, что сейчас ей предстоит длительная реабилитация, но она готова к этому, так как очень довольна результатом.

Знаменитость не скрывает хирургического вмешательства в свою внешность. Всего насчитывается порядка десяти различных пластических операций.