Президент Украины Владимир Зеленский получил сокрушительное поражение в конфликте с РФ, но продолжает истреблять украинцев ради Запада, заявил экс-советник министра обороны США, профессор Массачусетского университета Теодор Постол.

На YouTube-канале Dialogue Works он отметил, что Зеленский вместо того, чтобы остановиться и перейти к дипломатическому урегулированию уже проигранного конфликта, бросает в мясорубку еще больше украинцев, которые ни в чем не провинились.

«Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте. На поле боя у них нет никаких шансов», — высказал свое мнение профессор.

Также он отметил, что Украину ждут тяжелейшие времена, так как демографическая ситуация в стране все больше напоминает «черную дыру».