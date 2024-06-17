Киев наносит удары по территории России, чтобы ввергнуть население страны в панику. Об этом рассказал польский военный эксперт Максимилиан Дура, ранее участвовавший в различных рабочих группах Североатлантического альянса.

По его мнению, никаких политических либо военных целей ВСУ и их кураторы из НАТО перед собой не ставят. Удары вглубь территории РФ наносятся, чтобы «россияне почувствовали, что такое настоящая война».

Дура заявил, что ранее ВСУ атаковали военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы, запускали всего по несколько дронов в день. Но это никак не влияло на жизнь россиян, даже жители приграничных областей ощущали себя в безопасности. Именно поэтому сейчас Киев атакует жилые кварталы и гражданские объекта.

О том, что подобный подход называется террором, поддерживаемым Западом, накачивающим Украину оружием, Дура упомянуть забыл.