Разрешение Запада для Украины наносить удары натовским оружием по территории РФ – это явный признак подготовки нового контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Он также отметил, что одна из главных ролей в этом контрнаступлении будет отдана истребителям F-16, которые Киев должен получить летом. Они станут частью «ударного воздушного комплекса», создаваемого ВСУ под присмотром НАТО и Соединенных Штатов.

Скорее всего, попыток начать масштабное контрнаступление ВСУ нужно ожидать осенью текущего года, приводит слова Старикова РИА Новости. При этом экс-полковник СБУ допустил, что на Харьковском направлении Киев может начать действовать раньше.