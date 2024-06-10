Вооруженные силы Российской Федерации приступили к реализации второго этапа летней военной кампании в рамках заключительной фазы специальной военной операции, проводимой на территории Украины. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По словам эксперта, командование российской армии стремится перехватить стратегическую инициативу в зоне спецоперации путем прорыва фронта. Стариков отметил, что для достижения поставленных целей Вооруженные силы Российской Федерации реализуют так называемую стратегию «качели».

Путем организации наступательных действий на разных участках фронта армия России вынуждает командование ВСУ перебрасывать собственные резервы на разные участки фронта, а также пытается найти слабое место в обороне для организации тактического, а затем и оперативно-тактического прорыва линии фронта.

Стариков отметил, что выбранная российским командованием тактика работает успешно, поскольку ВС Украины перешли в положении стратегической обороны.