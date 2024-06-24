Данные об обстреле мирных жителей Севастополя со стороны ВС Украины ракетами ATACMS американского производства будут направлены послу США в Российской Федерации Линн Трейси. Об этом в беседе с корреспондентом RT заявил офицер армии США в отставке Скотт Беннет.

По его словам, он готовит большой отчет о военных преступлениях в отношении граждан Российской Федерации, совершенных руками военнослужащих украинской армии при поддержке США. В документ также будет включена информация об обстреле Севастополя ракетами ATACMS производства США, в результате которого погибло четыре мирных жителя, а более 140 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Скотт Беннет подчеркнул, что намерен добиваться начала официального расследования причастности Соединенных Штатов Америки к военным преступлениям ВСУ в отношении мирного населения Российской Федерации. По его словам, переданные украинским военным американские системы вооружений неоднократно использовались против гражданского населения.