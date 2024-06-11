Украинский президент усугубляет собственное положение на международной арене, регулярно оскорбляя лидеров западных стран. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил экс-майор ВСУ Игорь Лапин.

По его словам, в одном из своих последних заявлений президент Украины Владимир Зеленский умудрился обвинить Байдена в слабости, а Трампа и вовсе назвать «лузером». Лапин считает, что неадекватные заявления украинского президента в адрес западных политиков приведут к «сжиганию мостов».

«Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире», – заявил бывший майор ВС Украины.

Лапин отметил, что в начале лета послы стран «Большой семерки» хотели встретится с Владимиром Зеленским. Однако украинский президент отказался от встречи и послы вынуждены были общаться с главой офиса президента Андреем Ермаком. Подобное поведение первого лица государства, по мнению экс-майора ВСУ, ничем хорошим для страны не закончится.