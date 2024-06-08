Для подавляющего большинства украинцев отключения электроэнергии, которые длятся в некоторых регионах чуть ли не сутками, являются гораздо большей проблемой, чем боевые действия. Поэтому в ближайшее время можно ожидать массового оттока граждан из страны, уверен бывший руководитель НАК «Нефтегаз» Андрей Коболев.

«От этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и ехать за границу. Мы теряем рабочую силу, бизнес останется просто без работников», — заявил он.

Также Коболев отметил, что отсутствие электричества негативно влияет на бизнес. Доходы людей стремительно падают, поэтому многие начнут уезжать и искать другой судьбы за границей. Кризис из-за проблем с энергетикой приведет к серьезной проблеме, сравнимой разве что с экономическим коллапсом в Венесуэле, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что помимо разрушения многих ТЭС, Украина начала ремонт энергоблоков на атомных электростанциях. Из-за этого генерация электроэнергии снизилась в разы, отключения осуществляются по всей стране, причем в некоторых областях свет исчезает на 12-18 часов в сутки.