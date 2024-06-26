Бывший депутат Верховной рады Олег Царев прокомментировал заявление советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что Крым – это военный лагерь, где “не может быть мирной жизни”. По словам экс-парламентария, это высказывание вызвало волну возмущений даже у жителей Украины.

Подоляк стал объектом критики, так как фактически заявил, что Украина как била по гражданскому населению, так и будет продолжать это делать. Такие кровожадные и циничные высказывания только вредят как ВСУ, так и всей стране.

Киевский режим заявлял, что попадания по мирным гражданам случайны, но Подоляк опровергает такие утверждения.

“А тут Подоляк выступает в духе, что, дескать, наносили удары по гражданским — и будем, мол, и дальше наносить, правильно делаем. Многие назвали это высказывание как минимум неумным и людоедским”, – пояснил Царев.

Также в качестве оправдания удара ВСУ по мирному населению Подоляк заявил, что жители Крыма – это “гражданские оккупанты”, что также продемонстрировало его достаточно низкий интеллектуальный уровень.