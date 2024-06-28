Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев уверен, что российский Центробанк должен задуматься о выпуске не только десятитысячных, но сразу и двадцатитысячных купюр. Свое мнение специалист объяснил высоким уровнем инфляции в стране и популярностью наличного расчета среди населения страны.

«С момента выпуска пятитысячной купюры прошел уже не один десяток лет. С тех пор инфляция очень хорошо подросла», – отметил Змиев.

Специалист подчеркнул, что популярность наличного расчета в России связана с низким развитием банковской системы в глубинках и отдаленных уголках страны. Именно поэтому многие россияне больше доверяют наличным деньгам.

Змиев считает, что на 10-тысячной купюре было бы целесообразно изобразить город Краснодар, негласно именуемый южной столицей России.

Отметим, что на сегодняшний день ЦБ России не делал никаких заявлений о выпуске новых купюр, в том числе и номиналом в 10 тысяч рублей. На данный момент в национальной валюте пять тысяч рублей является купюрой с самым высоким номиналом.