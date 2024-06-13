Экономист Лидия Мазур дала несколько полезных советов по управлению финансами российским пенсионерам. По ее словам, эти рекомендации помогут не только сохранить, но и приумножить свои деньги, сообщил портал “Газета.ру”.

Так, первым делом нужно открыть сберегательный счет. Ключевая ставка сегодня составляет 16 процентов, поэтому депозит в банке – это простой способ приумножить сбережения безо всякого риска.

Кроме того, Мазур посоветовала приобрести корпоративные либо государственные облигации. Они приносят доход несколько раз в году, причем проценты уже больше, чем в банке.

Вложить средства можно и в акции, но для этого уже нужно разбираться в особенностях российского бизнеса и знать, какие компании выплачивают дивиденды держателям ценных бумаг, постоянно увеличивая их сумму.

Еще один вариант инвестиций – это покупка драгоценных металлов. Ее предлагает любой банк, что также исключает риски.

Главный же совет, который экономист дала пенсионерам – это максимальная защита от действий мошенников. Необходимо постоянно следить за новостями, понимать, какие способы обмана используют аферисты и не «вестись» на их запугивания либо, напротив, на сладкие речи и увещевания.