Минобороны РФ показало видео эпичного боя гвардейского экипажа боевой машины пехоты БМП-3 с группой украинской пехоты. Сообщается, что российские военные на Ореховском направлении уничтожили как минимум 7 боевиков, а также разгромили блиндажи в опорном пункте противника.

Действия экипажа БМП корректировал с воздуха разведывательные беспилотник. Оператор подсказывал бойцам, где находятся военные объекты противника и пехотинцы, что позволило быстро решить боевую задачу.

На кадрах, опубликованных военным ведомством, хорошо видно, как БМП уничтожает укрепрайон, а пехота ВСУ несет потери, попав под огонь.

Боевые машины пехоты активно используются ВС РФ для поддержки штурмовых групп и высадки десанта, а также для уничтожения целей противника, подвоза боеприпасов и решения прочих задач.