Известная российская актриса Екатерина Вилкова показала свою дочь-подростка Павлу, рожденную в браке с актером Ильей Любимовым. Знаменитость позировала с 12-летней дочкой в студии собственного бренда украшений. Соответствующими кадрами артистка поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Павла является гордостью своих родителей. Вилкова неоднократно подчеркивала, что восхищается рвением своей дочери и ее успехами на соревнованиях по художественной гимнастике. Девочка активно занимается художественной гимнастикой, она решила пойти по стопам матери, которая еще в подростковом возрасте стала кандидатом в мастера спорта.

У Екатерины и Ильи также есть младший сын Петр, которому исполнилось десять лет. Вилкова и Любимов вступили в брак в 2011 году. Актеры познакомились в церкви. А через год решили пожениться. Их отношения до свадьбы были чисто платоническими. Таким образом, они решили создать друг с другом серьезную духовную связь. В свободное время Илья прислуживает в церкви, в будущем актер, возможно, станет священником.