Голливудская звезда Джулия Робертс решила сменить свой привычный образ. 56-летняя актриса перекрасила свою рыжеволосую копну в солнечный блонд. Снимками с обновленным образом знаменитости поделился в соцсетях ее личный парикмахер Серж Норман.

На фотографии звезда кинофильма «Красотка» позировала в элегантном черном платье с глубоким V-образным вырезом и рукавами-фонариками. Ее белокурые локоны мягко спадали на плечи. Актриса улыбалась в камеру своей лучезарной улыбкой.

Поклонники Джулии оценили ее перемены во внешности. Многие подчеркнули, что актрисе очень идет это преображение. Некоторые отметили, что, несмотря на свой возраст, актриса выглядит просто изумительно.

«Она не стареет», «Стала еще моложе», «Красива вне зависимости от цвета», «Ей очень идет», – такие комментарии оставили пользователи под снимком.

Первой актерской работой Джулии Робертс стала картина «Пожарная команда», после которой последовали фильмы «Мистическая пицца» и «Стальные магнолии». Но настоящий успех актрисе принес фильм «Красотка», в котором она сыграла вместе с Ричардом Гиром. Этот фильм вошел в ТОП-3 самых кассовых картин в 1990 году.