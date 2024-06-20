Дженнифер Лопес улетела на отдых в Италию. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях, опубликовав снимок со своего отдыха. Она сфотографировалась на пляже в белом бикини. На голове у певицы был яркий платок. В качестве аксессуаров она надела стильные солнцезащитные очки и массивные золотые серьги.

Джей Ло радостно смеялась на снимке, что говорит о ее прекрасном настроении. На фоне слухов о скором разводе с Беном Аффлеком многие поклонники отмечали ее потухший взгляд и уставшее лицо. Но, судя по этой фотографии, знаменитость наслаждается своим отдыхом и не вспоминает о семейных неурядицах.

Напомним, что около двух месяцев назад появилась информация о расставании звездной пары Джей Ло и Бена Аффлека. Актер переехал от певицы в арендованный дом в район, где проживает его бывшая супруга Дженнифер Гарнер с их совместными детьми.

Источники, приближенные к артистам, сообщают, что причиной семейного разлада является нежелание Бена выставлять их личную жизнь на показ, а Джей Ло это делает намеренно. Другие же утверждают, что причина разрыва – несносный характер певицы.