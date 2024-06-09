Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о неминуемом разводе с актером Беном Аффлеком появилась на публике в эффектном платье. Певица решила посетить ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, сообщает британское издание Daily Mail.

Знаменитость выбрала для вечера длинное платье молочного цвета из тонкой вязаной пряжи без подклада, поэтому окружающие могли лицезреть ее фигуру. Свой образ Джей Ло дополнила бежевыми босоножками на высокой платформе и небольшой сумочкой знаменитого бренда Birkin. Папарацци удалось запечатлеть наличие обручального кольца на левой руке знаменитости, которое она продолжает носить, несмотря на серьезные проблемы в отношении с супругом – Беном Аффлеком.

Слухи о разладе в семье Лопес и Аффлека появились уже давно. Журналистам удалось узнать, что актер съехал с их общего особняка в арендованный дом в районе, где проживает его экс-супруга Дженнифер Гарнер и их общими детьми. Однако папарацци смогли сфотографировать совместный выход Джей Ло и Бена Аффлека 2 июня на баскетбольном матче сына актера Сэмюэля.