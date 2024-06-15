Вокруг пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ходит множество сплетен и домыслов. Достоверно известно лишь одно – супруги больше не живут вместе. Бен съехал с особняка, в котором проживал в Джей Ло и снимает дом в районе, где проживает его экс-супруга Дженнифер Гарнер с их общими детьми. По информации прессы, брак артистов трещит по швам, и дело идет к разводу.

Певица пыталась всячески наладить контакт с мужем. Об этом свидетельствуют снимки папарацци, подловивших знаменитость во время посещения Джей Ло школьных мероприятий детей Бена Аффлека. На фото и видео было видно, что супруги каждый раз приезжали на разных авто и уезжали по отдельности. Инсайдеры сообщают, что певица всеми силами пыталась спасти рухнувшие отношения. Но постепенно она начала принимать ситуацию, и пытается жить дальше своей жизнью.

Как сообщает британское издание DailyMail со ссылкой на источник, приближенный к Джей Ло, певица очень старалась помириться с мужем, но ничего не вышло. Теперь она понимает, что все ее усилия напрасны и старается строить планы на будущее уже без Бена.