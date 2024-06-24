Врага нужно добивать и отрезать от Черного моря, чтобы россияне могли спокойно отдыхать в Крыму, не опасаясь новых терактов. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

“Надо отсечь Украину от Черного моря, чтобы они просто не могли достать. Одесская, Николаевская области должны быть отсечены от Украины. Иначе это будет продолжаться”, – заявил сенатор, комментируя слова советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что в Крыму не может быть мирной жизни.

Он пояснил также, что говорить с киевским режимом не нужно, так как в этом нет никакого смысла. ВСУ наносят удары по Крыму и по другим областям РФ, чтобы провоцировать раздражение и злость у россиян. Также Киев хочет спровоцировать ответные удары ВС РФ по украинской территории.