23 июня православные христиане отмечали великий церковный праздник – день Святой Троицы. Однако этот светлый день был омрачен трагическими событиями в нашей стране. Произошло сразу две трагедии. Первая страшная новость – ВСУ обстреляли Севастополь и его окрестности дальнобойными ракетами, в результате чего пострадало много мирных граждан. Есть погибшие, среди которых даже дети. Второе ужасное событие – теракт в Дагестане.

Севастополь.

ВСУ использовали для нанесения ударов американские дальнобойные ракеты ANACMS, оснащенные кассетными боевыми частями. Атака была произведена на Севастополь и его окрестности. Четыре вражеских боеприпаса были сбиты российскими средствами ПВО. А вот пятый снаряд отклонился от заданной траектории и взорвался над гражданской инфраструктурой города. Пострадало много отдыхающих на местных пляжах. Среди получивших ранения людей числится 27 детей. Известно о пяти погибших, среди которых также были дети.

24 июня в Севастополе отменены все культурные, спортивные и прочие массовые мероприятия. Также не будут выходить в эфир развлекательные программы. Этот день в Крыму объявлен днем траура.

«Севастополь скорбит», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.

Дагестан.

В Республике Дагестан, в Махачкале и Дербенте, также произошли трагические события. Террористами были атакованы два православных храма и две синагоги. В результате теракта в Дербенте погиб священнослужитель. А в Махачкале при обстреле террористами Свято-Успенского кафедрального собора погиб церковный сторож. Также погибло 15 представителей правоохранительных органов, 13 полицейских получили ранения. Террористы были ликвидированы. Правоохранители сейчас разыскивают их пособников.