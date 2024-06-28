На фоне возможного конфликта между Израилем и Ливаном американская армия начала передислокацию своих сил на Ближний Восток. Поскольку Запад «перешел все красные линии» в конфликте на Украине, России необходимо начать вооружать противников США по всему миру. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление российского философа, общественного и политического деятеля Александра Дугина.

«Война разгорается и на Ближнем Востоке – вот-вот Израиль столкнется напрямую с Ливаном», – прокомментировал события в мире эксперт.

По его словам, Россия должна воспользоваться сложившейся ситуацией и передать «Хезболле» и хуситам серьезные виды вооружений, чтобы нанести западным странам максимальный ущерб в возможном конфликте. Дугин призвал Москву не ограничиваться конвенциальными видами вооружений и начать поставки на Ближний Восток тактического ядерного оружия.

Российский философ напомнил, что Израиль располагает ядерным оружием. При этом страны Ближнего Востока, поддерживающие многополярный мировой уклад, не располагают данными видами вооружений.