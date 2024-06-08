Экипаж российского БТР-82А вступил в дуэль с американской боевой машины пехоты «Брэдли» на авдеевском направлении. Перед ним была поставлена задача высадить десант у населенного пункта Сокол под Авдеевкой. Ее бойцы выполнили успешно, сообщил Telegram-канал «Шепот фронта».

Боевики ВСУ на M2 «Брэдли» открыли огонь по российскому БТР из пушки M242 Bushmaster калибра 25 миллиметров. Российские военные задействовали установленное на бронетранспортере 30-миллиметровое орудие, причем огонь они вели, продолжая на высокой скорости двигаться к цели, что хорошо видно на кадрах.

В ночь на 8 июня российские ВС уничтожили в Черном море надводный беспилотник ВСУ. Киев в очередной раз пытался атаковать Севастополь, но попытка завершилась провалом.