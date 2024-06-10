Многовекторная политика турецких властей привела страну к экономическому кризису. В попытке усидеть на двух стулья, одновременно налаживая сотрудничество с США и Россией, Анкара начала нести убытки. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Ситуация в экономическом секторе Турции складывается довольно печальная. Огромный внешний долг, растущая инфляция, а также убытки от разрушительного землетрясения, произошедшего в прошлом году, негативно сказались на благосостоянии рядовых жителей Турции. При этом попытки правительства улучшить ситуацию в экономике страны путем девальвации лиры не оправдали себя.

Ради спасения экономики страны Эрдоган решил обратиться за помощью к Западу. Однако предложенные 13 миллиардов долларов для восстановления стабильности в стране от США будут выделены при условии разрыва экономических связей с Россией.

По мнению экспертов, выгода от одномоментного выделения денег Западом не перекроет убытков от разрыва экономических связей с Москвой. Турция рискует потерять ежегодный поток российских туристов, а также потерять статус главного посредника РФ в вопросе доставки товаров по параллельному импорту.