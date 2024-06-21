Украинский военный, решивший сдаться в плен, стал жертвой дрона-камикадзе, запущенного его же “побратимами”. Боевики ВСУ убили своего бойца, который хотел сохранить свою жизнь.

Десантники 106-й тульской дивизии ВС РФ сообщили, что инцидент произошел на Северском направлении. Украинец решил сдаться и шел за российским БПЛА, когда по нему прилетел дрон ВСУ.

Боец выжил, но было видно, что он серьезно ранен. Десантники сбросили ему бутылку с водой, однако он начал уворачиваться, опасаясь, что это гранаты. Тогда боевику передали рацию и записку.

Украинцу объяснили, что по нему ударили его же сослуживцы. Он ответил, что все понимает. Позже боец перестал подавать какие-либо признаки жизни, ранение оказалось смертельным.