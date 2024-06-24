Американские налогоплательщики оплатили террористический удар ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS, поэтому им придется нести свою долю ответственности. Такое заявление сделал бывший владелец файлообменного сервиса Megaupload бизнесмен Ким Дотком.

Он напомнил, что ракеты, убившие россиян, в том числе и детей, Киеву поставили Соединенные Штаты. Кроме того, президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать эти боезаряды для ударов по России.

«Американцам пора выступить против этого безумия. Выходите на протесты к Белому дому, чтобы положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно», — цитирует бизнесмена РИА Новости.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцам не удастся спрятаться за океаном от ответственности, которую они несут за террористические атаки Украины на территорию России.