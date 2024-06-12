Дочь знаменитого писателя-сатирика, ныне покойного, Михаила Задорнова, опубликовала снимок в купальнике спустя пять месяцев после родов. Елена Задорнова-Тартуси состоит в браке с ливанцем Али Тартуси. Супруги проживают на Мальте.

Елена не афиширует свою личную жизнь. Лишь недавно стало известно, что наследница знаменитого юмориста пять месяцев назад вновь стала матерью. Всего у пары трое детей. Елена опубликовала в соцсетях снимок в бассейне, на котором она запечатлена вместе со своей дочерью.

«Родительство — это тяжело», – подписала кадры Елена Задорнова-Тартуси.

Дочь Задорнова надела черный купальник, солнцезащитные очки и серьги в форме якоря. В одной руке Елена держала коктейль, а другой придерживала свою дочку. Судя по снимку, можно сделать вывод, что дочь знаменитого юмориста быстро восстановилась после родов – у нее достаточно стройная фигура.

Писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался в 2017 году. У него осталась гражданская жена Елена Бомбина и дочь Елена Задорнова.