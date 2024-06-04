Дочь известного российского рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса уже строит дальновидные планы на свое будущее. 10-летняя наследница знаменитостей поделилась в YouTube-шоу «Пин-Код Звезды» своими мечтами.

Девочка посещает множество различных секций и кружков. Но больше всего ей нравится заниматься актерским мастерством. Алиса рассказала, что сейчас ее главной мечтой является актерская карьера в Голливуде. В будущем она мечтает стать актрисой и уехать в США.

«Когда я вырасту, уеду в Америку, стану актрисой. Хочу в Америке побыть хотя бы пять лет», – рассказала Алиса.

Девочка также отметила, что ей больше нравится кино, а не театр. Причина заключается в том, что в театральном выступлении нет права на ошибку, когда в процессе съемки кино можно сделать несколько дублей одной и той же сцены.

Словами своей внучки была сильно поражена ее бабушка Симона, мать Тимати. По ее словам, внучка рассказывает о такой мечте впервые. Раньше девочка хотела жить во Франции или Южной Корее.