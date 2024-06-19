Признанный иностранным агентом в России юморист Максим Галкин опубликовал в социальных сетях снимок с празднования своего 48-го дня рождения. На снимке комик запечатлен возле праздничного стола с тортом со своей супругой Аллой Пугачевой и их совместными детьми – близнецами Лизой и Гари.

Лиза растет настоящей модницей и на дне рождении своего знаменитого отца появилась в стильном аутфите. Девочка надела платье серебристого цвета, поверх которого накинула белый пиджак. Но главным дополнением ее образа стала стильная сумка Prada, стоимость которой составляет 175 тысяч рублей.

Подписчика Максима Галкина поздравили его с именинами, оставив наилучшие пожелания. Но многие прокомментировали образ Лизы, отметив, что девочка уже затмила свою мать, Аллу Пугачеву.

«Лиза — будущая звезда! Очень эффектная девочка», «Как же быстро взрослеет малышка. Уже с дорогой сумкой и в стильном жакете», – написали фолловеры.

Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас супруги вместе с детьми проживают то в Израиле, то на Кипре.