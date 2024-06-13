Юная модель Дева Кассель, дочь актера Венсана Касселя и Моники Беллуччи, приняла участие в показе французского бренда на Капри. 19-летняя девушка уже во всю покоряет fashion-индустрию. Ей пророчат большое будущее в мире моды. Дева стала украшением модного показа французского бренда Jacquemus.

Дева Кассель была одета в элегантное платье с обнаженными плечами фантазийного кроя из полупрозрачной кремовой ткани. Ярким элементом наряда стала широкая баска в области лифа. Волосы девушки были гладко зачесаны, а поверх надет кремовый шелковый шарф в круизном стиле. Образ дополнили солнцезащитные очки в оправе в тон к платью. Ярким акцентом образа стала небольшая сумочка зеленого цвета.

Эксперты уверены, что Деву Кассель ждет большое будущее в мире моды. Уже в столь юном возрасте дочь знаменитости начала покорять модные вершины. Моника гордится достижениями своей старшей дочери и говорит, что ей хотелось бы, чтобы в будущем она смогла добиться в карьере всего, о чем мечтает.