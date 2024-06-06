Дочка известного актера Кирилла Сафонова от первого брака опубликовала архивное фото со своей матерью. Со своей первой супругой Еленой актер прожил 10 лет. В браке у них родилась дочь Анастасия. Но когда девочке было 7 лет, родители развелись.

Почему семейный союз распался, актер не рассказывал. Однако он очень тепло отзывался о своей бывшей жене и благодарил ее за рождение дочери. Елена перебралась в Израиль и снова вышла замуж. Но в 42-летнем возрасте она скоропостижно скончалась. Ее второй супруг рассказал, что Елена страдала от алкогольной зависимости, которую не хотела признавать. И это свело ее в могилу.

Дочь Кирилла и Елены Анастасия сейчас проживает в США. В годовщину смерти своей матери девушка опубликовала архивный снимок молодой и красивой матери. Анастасия написала на английском языке: «Сегодня уже 6 лет без тебя… И я скучаю по тебе каждый день, мама».

Кирилл Сафонов сейчас женат на экс-участнице группы «Фабрика», певице Саше Савельевой. У пары есть сын Леон.