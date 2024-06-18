Дочь актрисы Анны Снаткиной и Виктора Васильева несмотря на свои 11 лет уже снимается в кино и получает гонорары.Так Вероника сыграла главную роль приключенческом фильме «Каждый мечтает о собаке».

На премьеру фильма юная актриса пришла с родителями и довольно уверенно чувствовала себя на красной дорожке.

Кино и театр – это не единственные увлечение Вероники помимо них она занимается художественной гимнастикой с 3 лет. Также девочка ходит в школу с углублённым изучением английского языка и посещает музыкальную школу.

Снаткина пошутила, что дочь уже обзавелась собственным райдером, в котором указываются борщ на обед и вкусняшки. Для родителей же главной задачей является обеспечить максимальную безопасность Вероники.

Сама юная артистка рассказала, как потратит свой первый гонорар. Выяснилось, что она мечтает съездить на шопинг в Дубай.