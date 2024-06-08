Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни в ночь на 30 мая. 53-летняя артистка в течение пяти лет пыталась справиться с раком головного мозга, но в итоге болезнь победила. Похороны звезды «Моя прекрасная няня» состоялись 1 июня. Родные и близкие невероятно тоскуют об утрате любимого человека.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в социальной сети архивные фотографии своей знаменитой матери. На них красивая и счастливая Настя запечатлена с любимыми детьми, родителями, самыми близкими людьми.

«Моя любимая мамочка, рядом с тобой вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем и любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, талантливая, мудрая, добрая, веселая, самая лучшая мама на свете», – написала Анна Заворотнюк.

Поклонники Анастасии скорбят вместе с ее родственниками. Они прокомментировали пост Анны словами поддержки. Многие написали, что уход Насти является невосполнимой утратой для всех, но ее дети являются ее продолжением, поэтому должны прожить достойную жизнь с памятью в сердце о своей матери.