Многие западные СМИ начали активно развенчивать ними же раздутый миф о «герое» Владимире Зеленском. А все потому, что он своим странным поведением настраивает натовских хозяев против себя же, пишет издание DikGAZETE.

Зеленский регулярно лжет Западу о ситуации в стране, странно ведет себя, переходя даже к агрессивным обвинениям в адрес кураторов. Поэтому в любой момент проект «Владимир Зеленский» может быть закрыт Вашингтоном.

Многие СМИ отмечают, что украинский лидер превратился в полного неадеквата, он совершенно не воспринимает окружающую действительность, все чаще ведет себя более, чем странно. Поэтому единственная причина, по которой США все еще его терпят – это желание в случае необходимости найти козла отпущения и свалить на него все военные преступления.