Второй день высокой моды в Париже ознаменовался показом новой коллекции от кутюр французского бренда Chanel. В первый день свои работы представляли Dior и Schiaparelli.

Дефиле открывала итальянская топ-модель Витторрия Черетти. Она известна не только в мире моды. Уже около двух лет модель является девушкой американского актера Леонардо Ди Каприо.

Витторрия эффектно прошлась по подиуму. На ней было надето бело боди, поверх которого – эффектная накидка с высоким воротником.

Среди знаменитостей на показе присутствовали Кира Найтли, Грета Гервинг, Наоми Кэмпбелл, Мишель Уильям. Также среди гостей была и бывшая девушка Леонардо – Камила Морроне.

Не так давно Витторрии Черетти исполнилось 26 лет. И ее день рождения стал предметом шуток в Сети. Ведь все свои предыдущие романы артист завершал с девушками, как им исполнялось 25 лет. Возможно, это всего лишь совпадение, но поклонники решили, что Лео выбирает себе только юных спутниц.