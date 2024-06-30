Десантники из Рязани, которые входят в состав группировки войск “Днепр” нанесли удар по ретранслятору ВСУ и полностью парализовали боевую работу беспилотников противника, рассказала пресс-служба Минобороны.

На видео, опубликованном в Сети военным ведомством, запечатлен момент удара по оборудованию. ВСУ разместили его на вышке, чтобы обеспечивать возможность своим БПЛА преодолевать Днепр и атаковать российские ВС на левом берегу.

Российский дрон быстро добрался до вышки и уничтожил ретранслятор. Из-за этого ВСУ теперь не смогут задействовать свои беспилотники для ударов по позициям ВС РФ.

Вышку с ретранслятором обнаружил российский БПЛА. Оператор тут же отправил эту информацию десантникам, которые отправили на место дроны с системой сброса взрывных устройств. Это позволило основательно навредить противнику.