В Волчанске больше не осталось мотивированных и боеспособных подразделений ВСУ, которые могли бы оказать достойное сопротивление ВС России. Telegram-канал «Направленец по Украине» написал, что из города вышла элитная 82-я десантно-штурмовая бригада.

Ранее стало известно, что подразделение потеряло два взвода, что негативно повлияло на его боеспособность. Сейчас бригада передислоцировалась в Чугуев, где намеревается провести ротацию. Авторы публикации отмечают, что там по ним вполне могут прилететь дроны-камикадзе «Герань» или ракеты ОТРК «Искандер»,

Еще на одном направлении ВСУ вынуждены отступать под натиском ВС РФ. Россия уже взяла под свой контроль мощный укрепрайон «Канал» в Часовом Яре и теперь ведет бои к востоку от него. Успехи российской армии эксперты связывают с передислокацией основных сил ВСУ под Харьков.