Россиян может ждать «непростая ночь» после заявления президента РФ Владимира Путина с условиями переговоров о мире. Такую угрозу в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

Ранее глава государства заявил, что ВС РФ прекратят огонь, как только Киев выведет свои войска из четырех новых регионов и откажется от вступления в НАТО, вернувшись к нейтральному статусу.

Кроме того, Запад и Украина должны закрепить международными договорами, что новые регионы плюс Крым являются российской территорией, добавил Владимир Путин.

Бужанский высказался в том духе, что теперь Киев может нанести удары по территории РФ в ответ на это предложение.