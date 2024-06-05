Депутат Верховной рады Владимир Арьев призвал президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от критических заявлений в адрес Китая. Он отметил, что несдержанность главы государства может принести серьезные проблемы.

Ранее Зеленский заявил, что Китай делает все возможное для срыва саммита в Швейцарии. Пекин вполне может отреагировать на откровенное хамство со стороны украинского лидера. Если там увидят, что президент Украины не адекватен, то смогут отказаться от любых контактов с ним.

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко так же раскритиковал Зеленского. Он заявил, что Китай является «вторым полюсом» мира, поэтому с ним лучше не ссориться. Среди ответных шагов на хамские высказывания может быть, к примеру, блокировка экспорта товаров на Украину.