Необходимость нанесения ядерного удара по Нидерландам обосновал в эфире телепрограммы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Его слова в своем материале приводит издание «Московский Комсомолец».

По словам российского депутата, в прибрежных зонах Нидерландов расположено около половины инфраструктурных объектов, обеспечивающих потребности Европейского союза в углеводородном топливе. Поэтому нанесение ракетного удара в этот район может «поставить всю Европу на колени».

«Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным», – приводит слова Гурулева автор материала.

Ведущий телепрограммы Владимир Соловьев решил уточнить у гостя, что удар по инфраструктурным объектам Нидерландов необходимо нанести именно ядерным боеприпасом. На что Андрей Гурулев ответил утвердительно. По мнению депутата, подобный удар позволит нанести «критически неприемлемый ущерб».