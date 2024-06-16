Большинство представителей стран, участвующих в так называемом «мирном саммите» в Швейцарии, хотят вести переговоры с Россией и отлично понимают, что без нее это мероприятие невозможно называть мирным. Об этом агентству ТАСС рассказал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Он напомнил, что за день до саммита президент России Владимир Путин четко изложил условия достижения мира. При этом были особо выделены те, кто «препятствует миру», что стало холодным душем для многих участников саммита.

При наличии ясно сформулированных требований России конференция в Швейцарии теряет всякий смысл. Большинство это хорошо понимает и хочет дружить с Россией. Представители некоторых стран прямо говорят, что на саммите должны вести переговоры все стороны, в противном случае эффективность этого мероприятия равна нулю.