Заявление выехавшей из России актрисы Яны Трояновой, одобряющее призывы некоторых граждан Украины «убивать русских детей», вызвало резкую критику в Сети. Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко прокомментировала ее слова в беседе с корреспондентом портала «Ридус».

По словам заслуженной артистки РСФСР Елены Драпеко, словам Яны Трояновой необходимо дать правовую оценку, чтобы «судить по российским законам». Напомним, что Троянова уже получила от Министерства юстиции статус иностранного агента в ноябре 2023 года за распространение недостоверной информации о власти в России и проводимой в стране политике.

Ранее Яна Троянова во время беседы с корреспондентом издания «Новая газета – Европа» заявила, что россияне заслуживают негативного отношения со стороны украинцев. По словам артистки, призывы «русских необходимо убивать, даже детей» – является вполне заслуженным и оправданным.