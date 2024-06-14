Управлению истребителями F-16 обучается очень мало украинских пилотов, а качество их подготовки оставляет желать лучшего, пишет издание Defense News со ссылкой на чиновников из США.

Американские политики и военные назвали слишком скудной использованную для украинских летчиков систему подготовки.

Одной из главных проблем чиновники назвали языковой барьер. Несмотря на то, что все пилоты с Украины проходили изучение английского, их знаний недостаточно, чтобы понимать специальную терминологию. Кроме того, большое количество летчиков просто непригодны для полетов на F-16.

Помимо пилотов, Киеву понадобятся еще и бригады техников, которые будут обслуживать истребители. Их обучение представляет собой еще большую проблему.