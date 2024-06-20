32-летняя звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова порадовала своих поклонников сразу двумя радостными новостями. Актриса сообщила в соцсетях, что в третий раз стала мамой. Кроме того, она рассказала, что сыграла тайную свадьбу со своим возлюбленным актером романом Набатовым.

Мельникова опубликовала в соцсетях видеозапись с поздравлением Романа с днем рождения. Поздравляя Набатова, актриса назвала его своим мужем, тем самым подтвердила слухи об их тайной свадьбе. А в конце ролика знаменитость и вовсе появилась с новорожденным малышом на руках.

«Сколько насчитали сюрпризов?» – подписала Мельникова свою публикацию.

Этот брак для Дарьи Мельниковой стал вторым. Актриса была замужем за российским актером Артуром Смольяниновым (физическое лицо, выполняющее функции иноагента; включен в список террористов и экстремистов в РФ), с которым развелась в 2021 году. У 32-летней актрисы есть двое сыновей от экс-супруга – Артур и Марк.