Авиационные бомбы украинского производства будут представлять угрозу, поскольку Киев будет использовать не собственные разработки, а технологии Запада. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сомневаюсь, что это будут именно украинские бомбы: и коррекция, и вывод на спутники будут осуществляться с помощью Запада», – отметил военный эксперт.

По его словам, украинские инженеры способны разработать модуль планирования, представляющий из себя крылья, однако модуль коррекции и вывод сигнала на спутники будет разработан западными специалистами. При этом украинские авиабомбы будут разрабатываться по схожему принципу с надводными безэкипажными дронами, у которых только название украинское.

Однако подобные авиабомбы добавят работы российским летчикам и специалистам по противовоздушной обороне. Добавят забот российским военнослужащим и переданные Западом истребители F-16.